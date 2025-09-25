Polícia Civil prende cinco suspeitos de tentativa de homicídio no Bateas, em Brusque

A Polícia Civil prendeu temporariamente, na manhã desta quinta-feira, 25, cinco pessoas suspeitas de uma tentativa de homicídio no bairro Bateas, em Brusque, ocorrida em 14 de setembro. A ação foi realizada pela Divisão de Investigação Criminal (DIC).

Foram detidos quatro homens, nos bairros Limoeiro, Steffen e Limeira, além de uma mulher no Steffen. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão no bairro Lageado Baixo, em Guabiruba, e nos bairros Limeira, Steffen, Azambuja e Cedro Alto, em Brusque.

O crime investigado ocorreu em 14 de setembro, por volta da 1h, na rodovia Ivo Silveira. Na ocasião, a vítima foi atingida por dois disparos de arma de fogo.

Segundo o inquérito policial, os suspeitos ainda perseguiram a vítima, que só não morreu porque conseguiu se esconder em uma área de mata.

Logo após a tentativa de homicídio, os investigados levaram pertences da vítima e do homem que conduzia o veículo em que ela estava. Por esse motivo, também respondem por furto.

No dia seguinte ao crime, a DIC iniciou as investigações e reuniu uma série de elementos que permitiram identificar os suspeitos.

Com base nesses elementos, a autoridade policial representou pelos mandados de busca e apreensão, que foram deferidos pela Vara Criminal da Comarca de Brusque, após parecer favorável da 4ª Promotoria de Justiça.

Dois veículos utilizados pelos investigados foram apreendidos e passarão por perícia técnica. Os objetos recolhidos durante a operação serão analisados e devem contribuir para o aprofundamento das investigações.

