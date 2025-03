Polícia Civil prende dono de pizzaria acusado de homicídio em Brusque

O proprietário da Pizza na Pedra do Alex foi preso por policiais civis da Delegacia de Investigação Criminal (DIC) de Brusque no fim da tarde desta segunda-feira, 17, quando chegava em sua residência no bairro São Pedro. Ele responderá pelo homicídio doloso de Samuel de Jesus Constantino, cometido em 6 de fevereiro. Foi cumprido um mandado de prisão, deferido pela Vara Criminal da Comarca de Brusque.

O crime foi cometido em frente à pizzaria, localizada na rua Mathilde Hoffmann, no Centro de Brusque. O empresário atirou contra Samuel de Jesus Constantino, que teria tentado cometer um furto em seu veículo.

No inquérito policial, foi apurado que o homem se excedeu na legítima defesa, pois deu o tiro após a vítima já estar rendida.

Com base nas investigações, o Ministério Público fez a denúncia contra o acusado e fez a representação pedindo pela prisão preventiva, deferida pela Vara Criminal. Até então, ele responderia em liberdade. Ele permanecerá no Presídio Regional de Brusque à disposição da Justiça.

