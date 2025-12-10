Polícia Civil realiza operação contra estelionato e lavagem de dinheiro em Guabiruba

Autoridades visam bloquear cerca de R$ 1,6 milhão dos investigados

A Polícia Civil realiza na manhã desta quarta-feira, 10, a operação Confiança Quebrada, que visa apurar crimes de estelionato, falsidade ideológica e lavagem de capitais em Guabiruba.

A operação está em andamento e foi deflagrada pela Delegacia de Guabiruba e Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Brusque.

Mandados de busca, sequestro de bens e prisão estão sendo cumpridos em Guabiruba. Segundo o delegado titular da DIC de Brusque, Fernando Farias, o sequestro de bens visa bloquear aproximadamente R$ 1,6 milhão dos investigados.

Mais detalhes serão divulgados quando a operação for finalizada.

Vilas dos Operários: o que aconteceu com as moradias construídas pela Fábrica Renaux em Brusque:


