Polícia Civil realiza operação contra tráfico de drogas em bairros de Brusque; dois são presos

A Polícia Civil de Brusque está realizando diversas operações relacionadas ao tráfico de drogas nesta quarta-feira, 24. Até a manhã desta quarta, duas pessoas foram presas. A operação ocorre por meio da Delegacia de Investigação Criminal (DIC).

Mandados de busca e apreensão estão sendo realizados nos bairros Nova Brasília, Ponta Russa, Águas Claras e um no bairro Cordeiros, em Itajaí. Até publicação da matéria, a Polícia Civil apreendeu mais de 25kg de entorpecentes. A ação segue em andamento.

Assista agora mesmo!

Onde o Centro começou: relembre as transformações da praça Barão de Schneeburg, em Brusque:

