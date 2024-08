Polícia Civil realiza operação em Itapema e Balneário Camboriú contra suspeitos de promover rifas ilegais

A Polícia Civil do Paraná deflagrou uma operação, na manhã desta terça-feira, 20, contra suspeitos de promover rifas ilegais em redes sociais. A operação contou com o apoio de equipes da Polícia Civil de Minas Gerais e da Polícia Civil de Santa Catarina.

Durante a ação, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em Rio Branco do Sul, no Paraná, em Itapema e Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Além das apreensões, os policiais conseguiram, junto à justiça, o bloqueio de contas bancárias visando ao sequestro de R$ 25 milhões, que teriam sido levantados pelos investigados no último ano. As contas nas redes sociais e o site em que exploravam os sorteios também foram suspensos, mediante autorização judicial.

“A presente operação busca apurar a contravenção penal de promoção de rifas ilegais, bem como os crimes de lavagem de dinheiro, de associação criminosa e de crime contra a economia popular. Apesar de terem se tornado extremamente populares recentemente, as rifas de veículos e valores em dinheiro só podem ser realizadas se devidamente autorizadas pelo Ministério da Fazenda. Não atendidos tais critérios, são consideradas contravenção penal”, explica o delegado da PCPR Gabriel Fontana.

Além das rifas de veículos, foi apurado também que o grupo realizava sorteios de valores em espécie.

“Nesses sorteios, o comprador ganha um ‘número da sorte’ entre 01 a 9.999.999. Acontece que nos sorteios regulares, baseados na loteria federal, são utilizadas somente 5 dezenas, em composições que variam de 01 a 100.000. Há fortes indícios de que tais sorteios sejam fraudados para que os valores nunca saiam de dentro do grupo criminoso”, completa o delegado.

As investigações prosseguirão com o objetivo de identificar outros envolvidos no branqueamento dos recursos ilícitos.

De acordo com o portal de notícias “G1”, um dos suspeitos seria o influenciador Nelio Dgrazi, que possui mais de 1 milhão de seguidores e publica conteúdos de manobras com carros de luxo, além dos sorteios e rifas.

