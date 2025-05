Polícia Civil solicita ajuda para localizar suspeito de matar jovem a facadas em Brusque

A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Investigação Criminal (DIC) de Brusque, está à procura do homem suspeito de matar Ronald dos Anjos Araújo, de 23 anos, com golpes de faca na tarde de 3 de maio, na avenida Arno Carlos Gracher (Beira Rio), no Centro de Brusque. Conhecido como Leonardo ou pelo apelido de “Manaus”, o suspeito segue foragido.

De acordo com a investigação, imagens de câmeras de segurança, depoimentos de testemunhas e outras diligências indicam que a vítima e o suspeito tiveram um desentendimento motivado pela posse de uma bicicleta por volta das 16h daquele dia.

No decorrer da briga, o autor do crime teria utilizado uma faca para golpear a vítima duas vezes no peito. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu minutos depois, no corredor do conjunto de apartamentos onde o crime aconteceu.

Após o homicídio, o suspeito abandonou a faca em seu próprio apartamento e fugiu do local em uma bicicleta, tomando rumo desconhecido.

Ainda na mesma semana, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva do suspeito, que já possui antecedentes criminais por receptação e tráfico de drogas. O pedido foi aceito pela Vara Criminal da Comarca de Brusque, com parecer favorável da 4ª Promotoria de Justiça.

Apesar das diligências realizadas nos últimos dias, o paradeiro do suspeito ainda é desconhecido.

A Polícia Civil reforça que qualquer informação que possa ajudar na localização do suspeito pode ser repassada de forma anônima pelos números de WhatsApp (47) 3251-8298 e (47) 3251-8301, além do telefone 181. O sigilo é garantido.

