Polícia confirma que motorista envolvido em acidente com morte no Limeira, em Brusque, colidiu contra muro uma hora antes

A Polícia Civil de Brusque confirmou que o motorista envolvido no acidente que resultou na morte de Gilson Alves dos Santos, no bairro Limeira, em Brusque, colidiu contra um muro cerca de uma hora antes. A informação foi divulgada na noite desta segunda-feira, 8.

Conforme a Delegacia de Investigação Criminal (DIC), o homem colidiu contra um muro na rua Felipe Schmidt, no Centro, por volta das 3h20 da quarta-feira, 3.



Após a colisão, o motorista desceu do carro e saiu do local correndo por alguns minutos. As imagens mostram que ele retornou ao veículo logo depois e deixou o local dirigindo.

“A confirmação deste primeiro evento é considerada crucial para estabelecer o contexto e a conduta do investigado nas horas que antecederam o acidente fatal. Todos os elementos, incluindo as imagens e os detalhes da fuga, estão devidamente anexados ao inquérito e serão utilizados na formação do conjunto probatório”, diz a polícia em nota.

Em matéria publicada por O Município, a defesa do motorista foi questionada sobre a colisão contra o muro, mas as advogadas não se manifestaram. Ele responderá ao processo preso.

