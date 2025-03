Polícia descobre que empresário forjou própria morte na Serra catarinense e esclarece crime

Uma investigação da Polícia Civil descobriu que um empresário que teria sido morto em 15 de fevereiro em Santa Catarina forjou a própria morte. Após a farsa, ele deixou parte de um dedo e dentes na casa da namorada, no bairro Velha Central, em Blumenau. Dois homens foram presos nesta sexta-feira, 28, em Navegantes e Itajaí, em razão do crime.

Linha do tempo

Conforme a polícia, a trama tem início com a localização de um corpo carbonizado em um veículo na cidade de São Cristóvão do Sul, na Serra catarinense. O corpo encontrado seria do empresário, que estava com pendências trabalhistas com funcionários e aplicava golpes com venda de placas solares. Este teria sido o motivo do assassinato.

Cinco dias depois, agentes da Polícia Civil de Curitibanos e de Blumenau foram acionados para ir até a casa da namorada do empresário. No quintal dela, havia sido jogado parte de um dedo e dois dentes.

No dia seguinte, 21, ela passou a receber ameaças por telefone. Um homem dizia que o corpo carbonizado no veículo não era do namorado dela.

Ele também encaminhou um vídeo em que um homem aparece espancado e, em seguida, carbonizado envolto em pneus, e alegou ainda que o dedo e dentes teriam sido utilizados para comprovar a morte.

Polícia descobre farsa

Após troca de informações entre as unidades policiais, foi descoberto que o empresário estava vivo e que tudo era uma farsa para enganar funcionários, clientes e seguradoras, já que ele havia feito seguro de vida e veicular.

Quem estava no carro

A polícia conseguiu localizar o segundo suspeito envolvido na trama da morte falsa. Além disso, descobriu que a pessoa carbonizada no veículo em São Cristóvão do Sul seria um homem em situação de rua da região de Curitibanos, na Serra. A identificação ainda será confirmada após exame de DNA.

Durante as investigações, a namorada do empresário ainda teve vídeos íntimos divulgados entre familiares e colegas de trabalho. O material, na ocasião, estava na posse do namorado.

Em relato informal aos policiais, os suspeitos confessaram o crime. Eles acreditavam que poderiam se livrar das pendências financeiras.

