Polícia divulga identificação da quarta vítima de assassinatos em São João Batista

A Polícia Civil divulgou, nesta quinta-feira, 22, a identidade da quarta possível vítima encontrada carbonizada dentro de um carro em São João Batista. Trata-se de Tieisson Ramon de Oliveira, de 36 anos, natural de Estância Velha (RS).

Ele morava em São João Batista e não possuía antecedentes criminais. O crime ocorreu na noite do último sábado, 17, por volta das 19h30. O veículo com os corpos foi localizado em chamas na Estrada Municipal Timbezinho, no bairro Timbezinho.

A Polícia Civil ressalta que a identificação definitiva depende de exames periciais, sob responsabilidade da Polícia Científica. Devido à complexidade dos procedimentos, o resultado pode levar algumas semanas para ser concluído.

