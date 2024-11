Polícia encontra carro batido em muro na rodovia Antônio Heil; motorista não estava no local

O motorista de um carro colidiu o veículo contra um muro na rodovia Antônio Heil (SC-486), perímetro de Brusque, na noite de sábado, 16. A polícia rodoviária do estado esteve no local do acidente e não encontrou o motorista. A batida aconteceu na altura da localidade do Planalto.

Diversos danos materiais foram registrados no veículo. Segundo a polícia, o motorista transitava no sentido Itajaí a Brusque, quando saiu da pista e colidiu contra o muro. Não haviam testemunhas.

“O condutor do veículo evadiu do local antes da chegada da guarnição, não sendo possível apurar a causa do sinistro (acidente). O veículo foi removido ao pátio”, informou a polícia rodoviária.

Leia também:

1. Procon-SC notifica a Yeesco, empresa líder de reclamações no ano

2. Fim da escala 6×1: veja opiniões de entidades de Brusque sobre PEC que propõe mudanças na jornada de trabalho

3. Após cinco anos, novo padre é ordenado em Brusque; conheça sua história

4. Ilha no parque Zoobotânico de Brusque é reformulada

5. Sine divulga lista com as vagas de emprego disponíveis em Brusque; confira os cargos

Assista agora mesmo!

Kaktu’s: a história do bar de Guabiruba que marcou a geração dos anos 90: