Polícia Federal encontra bunker com mais de 610 quilos de cocaína em galpão de Blumenau
Operação mira rede internacional de tráfico com base em Santa Catarina
Operação mira rede internacional de tráfico com base em Santa Catarina
Um galpão em Blumenau, no Vale do Itajaí, escondia um bunker com 613 quilos de cocaína, descoberto pela Polícia Federal durante uma operação voltada a desarticular uma rede internacional de tráfico instalada em Santa Catarina.
A investigação aponta que o grupo enviava droga para a Europa, combinando estrutura empresarial, apoio logístico local e liderança estrangeira. Dois homens foram presos, e diversos bens de alto valor foram recolhidos.
A ação ocorreu entre terça-feira, 2, e quarta-feira, 3, e foi divulgada pela corporação nesta quinta, 4. Segundo a PF, o imóvel onde a droga estava guardada pertence a uma empresa de exportação de ligas metálicas, que serviria de fachada para movimentar a cocaína ao exterior.
O entorpecente foi localizado no subsolo do galpão. Para acessar o bunker, os agentes precisaram usar máquinas pesadas e retirar parte do piso. A cocaína estava dividida em vários pacotes.
Com base nas informações obtidas na apreensão, a PF pediu a prisão de um suspeito e o cumprimento de mandados em um endereço ligado a ele no bairro Lagoa da Conceição, em Florianópolis. Nessa etapa, foram recolhidos veículos, embarcações, joias e documentos.
A investigação também identificou a participação de cidadãos britânicos procurados internacionalmente, com histórico de envolvimento no tráfico de drogas no Reino Unido.
A PF afirmou que o esquema funcionava a partir de Santa Catarina e integrava uma estrutura criminosa com atuação transnacional.
Leia também:
1. Brusque acima de 30ºC: veja o que diz a previsão do fim de semana
2. VÍDEO – Pane em caminhão deixa trânsito de rua do Centro de Brusque em meia pista
3. FCF define dia e horário de Brusque x Carlos Renaux pelo Catarinense
4. VÍDEO – Colaboradores do Centro Administrativo da Havan recebem visita do Pelznickel
5. Idoso de 87 anos condenado por estupro é preso em Botuverá
Vilas dos Operários: o que aconteceu com as moradias construídas pela Fábrica Renaux em Brusque: