Polícia Federal realiza operação em Brusque e Guabiruba contra venda de cigarros eletrônicos

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira, 23, nas cidades de Brusque e Guabiruba, uma operação para combater a venda ilegal de cigarros eletrônicos pela internet. Diversos materiais foram apreendidos pelos policiais.

Conforme a PF, a ação integra um esforço nacional para coibir o comércio desses dispositivos, que é proibido no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

As investigações tiveram início em 2024, quando foram identificados três perfis em redes sociais utilizados para a venda de dispositivos eletrônicos para fumar, popularmente conhecidos como “vapes”. Os responsáveis realizavam as entregas diretamente aos consumidores, utilizando aplicativos de mensagens e redes sociais para intermediar as transações.

Durante a operação, foram apreendidos diversos dispositivos eletrônicos para fumar, essências e aparelhos celulares. Os investigados serão indiciados pelo crime de contrabando, uma vez que a importação, comercialização e propaganda de cigarros eletrônicos são proibidas no Brasil desde 2009.

