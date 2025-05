Polícia finaliza investigação de morte de influenciador durante anestesia para tatuagem em Itapema

A Delegacia de Polícia de Itapema concluiu o inquérito policial sobre a morte do empresário Ricardo Godoi, durante uma anestesia geral para a realização de uma tatuagem. O influenciador digital morreu no dia 20 de janeiro deste ano. O médico anestesista foi indiciado por homicídio culposo.

De acordo com a polícia, o profissional de saúde teria agido com negligência ao não solicitar exames específicos que poderiam indicar riscos à realização da anestesia geral pelo paciente.

As investigações apontaram que, caso esses exames tivessem sido feitos, haveriam informações suficientes para evitar a administração do procedimento adotado, que acabou levando à morte do paciente.

O inquérito agora será encaminhado ao Ministério Público, que decidirá se oferece denúncia à Justiça.

O caso

O delegado Aden Claus, responsável pelo inquérito policial que apura a morte do empresário Ricardo Godoi, esclareceu, ainda no mês de janeiro, o que se sabia sobre o caso.

Conforme divulgado, Ricardo morreu ao receber anestesia para fazer uma tatuagem nas costas. “No início, as informações eram muito contraditórias, até porque nenhum familiar ou qualquer autoridade, ou responsável médico realizou o boletim de ocorrência informando os fatos”, disse Aden.

A Polícia Civil soube do caso pelas redes sociais e iniciou as investigações. O responsável pelo estúdio de tatuagem disse ao delegado que fez um acordo com o Ricardo para fazer a tatuagem nas costas. “Para isso, o estúdio contratou o médico anestesista e contratou também o hospital no município para realizar o procedimento”.

O responsável pelo estúdio afirmou ao delegado que Ricardo fez exames que teriam atestado a condição física para realizar o procedimento.

Dia do procedimento

No dia da morte, Ricardo foi até o hospital para receber a anestesia e fazer a tatuagem. Ele anunciou no Instagram que faria um procedimento cirúrgico e que retornaria depois das 16h.

Conforme o delegado, o responsável pelo estúdio afirmou que a equipe de tatuagem e a equipe médica estavam no hospital. Ele relatou que assim que Ricardo recebeu a anestesia, já apresentou alguns sinais e os médicos tentaram entubá-lo e reanimá-lo por cerca de 50 minutos. Contudo, o empresário não resistiu e morreu por volta das 12h.

Também divulgado no mês da morte do empresário, a Polícia Civil teve acesso à certidão de óbito de Ricardo. Entre as causas da morte estão paradas cardiorrespiratórias associadas ao uso de anabolizantes. Segundo Aden, uma familiar informou que Ricardo não usava anabolizantes há cinco meses e os exames teriam indicado que ele estava apto para fazer a tatuagem.

Quem é Ricardo

Ricardo tinha 45 anos e era de Joinville. Ele morava em Balneário Camboriú. Com 214 mil seguidores no Instagram, era considerado um empresário de sucesso. Ele tinha lojas em Joinville e era CEO da Godoi Group, empresa de venda de carros exclusivos e importados.

