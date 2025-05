Polícia investiga caso de corpos carbonizados dentro de carro em São João Batista

A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da delegacia de São João Batista, instaurou inquérito para investigar o caso dos corpos carbonizados encontrados dentro de um carro incendiado na noite de sábado, 17, em São João Batista, no Vale do Rio Tijucas.

Segundo a corporação, trata-se de um quádruplo homicídio qualificado, com destruição de cadáveres. O crime ocorreu no bairro Timbezinho. A delegacia de São João Batista informou que o caso é tratado com prioridade e que diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias e identificar os autores.

O caso

Um caso brutal chocou o município de São João Batista, no Vale do Rio Tijucas, na noite deste sábado, 17. Três corpos carbonizados foram encontrados dentro de um carro em chamas, na Estrada Municipal Timbezinho, no bairro Timbezinho. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado por volta das 21h45 para atender a ocorrência.

Ao chegar ao local, os bombeiros encontraram o veículo, um Corsa Sedan ou Classic, completamente tomado pelo fogo. Durante a operação, um morador relatou ter ouvido um grito seguido de uma explosão. A informação levantou a suspeita de que poderia haver vítimas no interior do automóvel.