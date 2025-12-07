Polícia Militar atualiza detalhes de briga que começou em Brusque, mas que terminou com morte em Itajaí

A Polícia Militar de Itajaí atualizou, na manhã deste domingo, 7, as informações sobre o confronto que terminou com a morte de um jovem de 21 anos no bairro Azambuja, em Brusque. Embora a discussão tenha terminado em Brusque, a vítima fatal morreu em Itajaí.

Segundo a corporação, a confusão começou por volta das 4h, quando dois grupos entraram em briga dentro de um estabelecimento na rua Florianópolis, no Águas Claras, em Brusque. Cerca de duas horas depois, os mesmos participantes voltaram a se enfrentar, desta vez na rua Vergílio Cadore, em Itajaí.

Durante o segundo confronto, já em Itajaí, o jovem, natural do Pará e com registro anterior por tráfico de drogas, foi atingido por golpes de faca e morreu.

“A princípio a confusão se iniciou por conta de um esbarrão no bar. Depois um dos grupos de envolvidos (incluindo o que foi morto) foi até a casa de um envolvido do grupo contrário e tentaram invadir a casa dele. Foi nesse momento que o rapaz que veio a óbito tomou a facada. Como ele invadiu a casa no intuito de agredir o morador, cogita-se a possibilidade de se enquadrar o fato em legitima defesa”, disse a PM.

Outro homem também sofreu ferimento causado por arma branca e foi encaminhado ao hospital, onde permanece em estado estável.

A Polícia Militar informou ainda que vários envolvidos foram abordados e conduzidos à delegacia. A vítima ainda não teve a identidade revelada.

Outras informações

Segundo testemunhas a discussão seguiu até o bairro Campeche, em Itajaí, e terminou somente em frente ao Hospital Azambuja, em Brusque, para onde supostamente uma das vítimas teria sido levada.

Elas relataram que o grupo chegou em um Volkswagen Gol branco, que apresentava o pneu furado e o aro entortado. A suspeita inicial é de que o veículo tenha atingido o meio-fio durante a tentativa de fuga e por isso foi localizado em outra rua do bairro.

A parte traseira estava manchada de sangue e passou por perícia da Polícia Científica.

Equipes da Polícia Militar isolaram a área. As primeiras informações apontam para um possível acerto de contas entre os envolvidos. Caso segue em investigação.

