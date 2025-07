Polícia Militar atualiza informações sobre acidente com carro de luxo e motocicleta em Brusque

A Polícia Militar atualizou, neste domingo, 13, as informações sobre o acidente registrado por volta das 11h na rua Augusto Klapoth, no bairro Águas Claras, em Brusque.

A colisão envolveu um Chevrolet Camaro, um Ford Fiesta e uma motocicleta Honda CG, e deixou uma pessoa ferida.

De acordo com a atualização, o motociclista sofreu lesões leves e foi encaminhado ao Hospital Azambuja. Ele relatou que teve a frente cortada pelo Camaro.

Já o motorista do Camaro afirmou que, ao iniciar uma conversão na via, não percebeu a aproximação da motocicleta, que, segundo ele, trafegava em alta velocidade. O Fiesta foi atingido durante o desenrolar do acidente.

A Polícia Militar esteve no local, realizou os procedimentos legais e lavrou o boletim de ocorrência. A Guarda de Trânsito não foi acionada. O Corpo de Bombeiros chegou a ser mobilizado, mas foi dispensado após o atendimento inicial.

O acidente causou lentidão no trânsito da região.