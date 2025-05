Polícia Militar celebra aniversário de 16 anos anos do 18º batalhão de Brusque

A Polícia Militar de Brusque comemorou nesta sexta-feira, 23, os 16 anos do 18º Batalhão de Polícia Militar (BPM). A solenidade foi realizada na sede do batalhão e contou com a presença de autoridades civis e militares, além de familiares e convidados. Durante o evento, também foi encerrado o Curso de Ações Integradas de Defesa, que capacitou profissionais de diversas forças de segurança de Santa Catarina e outros estados.

Na ocasião, foram entregues medalhas, diplomas e moedas comemorativas a personalidades e instituições que contribuíram significativamente para o fortalecimento da Polícia Militar na região.

A respeito do curso, 61 alunos foram formados, entre policiais militares de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, além de integrantes do Exército Brasileiro, Força Aérea Brasileira, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Científica e Polícia Penal de Santa Catarina. A formação abordou disciplinas como inteligência, histórico de roubos a banco, ações de prevenção, estudos de caso, intervenção em crises com explosivos e gerenciamento de operações.

Durante a solenidade, o vice-prefeito de Brusque, Deco Batisti, que foi homenageado com a medalha comemorativa do 18º BPM, destacou a importância da capacitação contínua dos profissionais de segurança pública. “A realidade do serviço policial militar exige constante aprimoramento e integração entre todas as forças que compõem o sistema de segurança. Cursos como este, que agora se encerra, são essenciais para fortalecer nosso conhecimento técnico e capacitar ainda mais aqueles que protegem a sociedade”, afirmou.

O comandante do 18º Batalhão, tenente coronel Pedro Machado, ressaltou o papel fundamental da unidade na segurança de Brusque e de outros quatro municípios atendidos: Guabiruba, Botuverá, Gaspar e Ilhota. “Desde o início, o batalhão se consolidou como referência em Santa Catarina, não apenas pela atuação operacional, mas também pelo comprometimento com a formação e qualificação dos nossos policiais”.

