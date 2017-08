Polícia Militar detém suspeito de três assaltos em Brusque

José Augusto Paterno, 28 anos, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil nesta segunda-feira, 14, à noite suspeito de ser o autor de diversos roubos na região dos bairros Rio Branco e Jardim Maluche.

A Polícia Militar abordou o homem durante um esforço concentrado na região, para coibir os roubos e furtos. Junto com ele, foi encontrada uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Os policiais viram que havia registro de roubo do documento durante um assalto. Depois, eles foram à casa dele, onde encontraram – com autorização da esposa – uma calça de tactel, tênis Adidas e um iPhone.

O homem foi levado à delegacia, onde foi reconhecido pelas vítimas. Segundo os registros na Polícia Civil, ele era um dos assaltantes que invadiram a Panificadora Kopan, no dia 7 de agosto. A CNH foi roubada de uma das vítimas nessa ocasião.

A calça de tactel e o tênis batem com os trajes de um dos assaltantes que roubaram a Panificadora Brusque, no dia 11 de agosto. Além disso, o dono de um contêiner que faz lanches reconheceu o homem como um assaltante que havia tentado roubá-lo no dia 13.

Durante a noite, uma terceira vítima de roubo compareceu à delegacia. Após interrogatório dos envolvidos, o delegado Ricardo Casarolli pediu a prisão preventiva do suspeito. Ainda na madrugada, por volta das 4 horas da manhã, o juiz de plantão deferiu o pedido e expediu a ordem de prisão.

Em 2016, Paterno já havia sido preso pela PM por roubos no Águas Claras. Naquela ocasião, ele ficou pouco mais de um ano na Unidade Prisional Avançada (UPA) e saiu da prisão há cerca de dois meses. Ainda segundo o delegado, tudo indica que além dos roubos dos dias 7, 12 e 13 de agosto, ele seja autor de outros delitos semelhantes na região.