Polícia Militar divulga detalhes da prisão de autor de feminicídio em Brusque

A Polícia Militar de São Bento do Sul divulgou detalhes da operação que prendeu o homem suspeito de ter assassinado Terezinha Soares Moreira, de 43 anos, no bairro Limeira, em Brusque, na manhã desta terça-feira, 29. O suspeito foi detido por volta das 7h no município.

Inicialmente, após a PM de Brusque ser acionada para a ocorrência e chegar ao local, os policiais encontraram a vítima ainda com vida, apresentando diversas perfurações no tórax, braço e costas. O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros e a encaminhou ao hospital, onde a vítima acabou morrendo.

Segundo relatos da mãe da vítima, que presenciou parte do ataque, o autor fugiu do local em uma motocicleta logo após o crime. Logo que souberam da gravidade do fato, as equipes imediatamente iniciaram as buscas. E foi em uma troca de informações entre equipes da Polícia Militar que o autor foi localizado em São Bento do Sul.

Durante a abordagem, o homem de 49 anos carregava uma mochila contendo diversos itens de uso pessoal, como roupas, carregador de celular, perfumes, escova de dentes, óculos, desodorante e sabonete — o que indica que ele pretendia fugir ou se esconder por tempo indeterminado.

Após isso, o homem foi preso.

