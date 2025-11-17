Polícia Militar divulga detalhes sobre caso de agressão e roubo contra idoso em Botuverá

A Polícia Militar divulgou novas informações sobre o roubo ocorrido na manhã desta segunda-feira, 17, no Centro de Botuverá, quando um idoso foi amarrado e agredido dentro da própria casa. A ocorrência foi registrada por volta das 11h30.

Quando a equipe chegou ao local, encontrou a vítima com o rosto ensanguentado, desorientada e com sinais claros de agressão. Segundo o relato feito aos policiais, três homens encapuzados invadiram a residência, renderam o idoso e anunciaram o roubo.

Ele foi agredido com uma coronhada na cabeça e amarrado enquanto os criminosos reviraram vários cômodos.

Após a ação, o grupo fugiu levando a caminhonete Toyota Hilux da vítima. Dentro do veículo estavam a carteira com documentos pessoais e cerca de R$ 400 em espécie.

O Corpo de Bombeiros Militar prestou atendimento no local e levou o idoso ao Hospital Azambuja.

A caminhonete foi encontrada posteriormente abandonada em Guabiruba. A Polícia Militar segue em diligências para identificar e localizar os envolvidos no crime.

