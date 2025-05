Polícia Militar divulga dinâmica de colisão de carro contra poste no Águas Claras, em Brusque

A Polícia Militar divulgou detalhes sobre acidente ocorrido na noite de domingo, 11, em que um carro bateu em um poste no bairro Águas Claras, em Brusque.

Segundo o relatório dos agentes, o motorista do veículo Peugeot/207 havia tentado realizar uma ultrapassagem no momento do acidente.

O condutor, de 40 anos, foi encontrado por equipes do Corpo de Bombeiros ainda dentro do carro. Ele apresentava diversos ferimentos, entre eles cortes no rosto e uma fratura no tornozelo.

O homem foi retirado do carro e imobilizado em uma maca rígida. A segunda vítima era uma mulher que estava como passageira. Ela também foi imobilizada e encaminhada ao hospital por uma equipe do Samu. O local ficou sob responsabilidade da PM.

