Polícia Militar divulga informações sobre ataque de cães contra cachorro no Águas Claras, em Brusque

A Polícia Militar divulgou informações referente ao ataque de cães contra um cachorro na rua Martin Debatin, no bairro Águas Claras, em Brusque, na quarta-feira, 3. A equipe foi ao local por volta das 15h e constatou um pitbull com ferimento na cabeça.

Conforme o relatório oficial, o chamado foi feito por representantes de órgãos de proteção animal. O dono do cão afirmou à equipe que a ferida ocorreu quando sua irmã, menor de idade, tentou separar uma briga entre os cachorros.

A Polícia Militar registrou um boletim de ocorrência e ficou definido que, nesta quinta-feira, os protetores retornariam ao local para auxiliar nos cuidados e encaminhar os animais a um médico veterinário.

A protetora Bianca Machado esteve no local na quarta e relatou o caso ao jornal O Município. Ela frisa que os animais não são os mesmos envolvidos na morte de um gato, no dia 8 de agosto, e em um outro ataque a um cão, no dia 22 de agosto, como era especulado.

Bianca afirma que os animais atendidos pela polícia vivem em situação de maus-tratos, sem acesso a água e comida, além de apresentarem diversos problemas de saúde. Segundo ela, os cães também não são vacinados nem castrados.

“Eles são extremamente dóceis com pessoas, crianças e convivem com gatinhos. Esse tutor é um irresponsável. Acham que pegar animal é brincadeira, e geralmente, quando se encontra um pitbull sem castrar, sempre é um casal para tirar cria e vender. Os animais não têm culpa de estarem vivendo aquele inferno”, afirma.

Leia também:

1. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (01 a 03/09)

2. MDB de Botuverá se manifesta sobre possível cassação de prefeito e diz que PP é responsável por cenário de instabilidade na cidade

3. Brusque à espera do sol: veja os números de setembro e o que diz a previsão

4. Grave acidente envolvendo carro de Brusque mata uma pessoa e deixa duas gravemente feridas no Alto Vale

5. Jogo em que Anápolis teve 12 atletas em campo pode ser anulado; como isso afeta o Brusque



Assista agora mesmo!

Quem foram e como atuavam os primeiros médicos a atender as famílias de Guabiruba:

