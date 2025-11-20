Polícia Militar divulga novas informações sobre acidente que matou motociclista no Itoupavazinha, em Blumenau
Caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira
A Polícia Militar divulgou novas informações sobre o acidente que matou um motociclista no bairro Itoupavazinha, em Blumenau, na madrugada desta quinta-feira, 20.
Conforme o relatório da PM, o condutor do veículo envolvido no acidente deixou o local e, possivelmente, seria o enteado da vítima. A PM chegou a realizar buscas, mas o homem não foi encontrado.
A Polícia Militar foi acionada pela Guarda Municipal de Trânsito (GMT), e a Polícia Científica retirou o corpo. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.