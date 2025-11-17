Polícia Militar divulga novas informações sobre ocorrência que terminou com homem esfaqueado no pescoço em Itapema

A Polícia Militar divulgou novos detalhes sobre a ocorrência em que um homem de 28 anos foi esfaqueado no pescoço no domingo, 16, por volta das 20h, na rua 410, no bairro Morretes, em Itapema. A equipe foi acionada pela Central de Emergências para apoiar o atendimento do Samu.

De acordo com a corporação, os policiais encontraram a equipe de socorro prestando atendimento ao homem, que tinha um ferimento profundo causado por arma branca na região do pescoço. Ele foi levado ao hospital em estado crítico.

De acordo com relatos de vizinhos, o autor do crime seria o homem que residia com a vítima, e que havia fugido logo após o esfaqueamento. As características e a direção tomada pelo suspeito foram repassadas à guarnição, que iniciou buscas imediatas.

Poucos minutos depois, os policiais localizaram um indivíduo com as mesmas características repassadas, sujo de sangue, e realizaram a abordagem. Na entrevista inicial, o suspeito confessou o ataque, afirmando que ambos haviam consumido bebida alcoólica e cocaína antes de se desentenderem, momento em que tentou matar o colega de residência.

O suspeito ainda levou a guarnição a diferentes pontos onde teria arremessado a faca usada no crime, porém o objeto não foi localizado.

O autor dos ferimentos é um jovem de 18 anos, natural do mesmo estado. Ele não possui passagens policiais e foi preso em flagrante.

O local dos fatos foi preservado até a chegada do Instituto Geral de Perícias (IGP).

O autor, de 18 anos, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Itapema, enquanto a vítima permanece internada em estado grave.

A vítima é natural de Alagoas e possui passagens por posse de drogas, perturbação do sossego, ameaça e por dirigir sob efeito de álcool e/ou drogas. Ele segue internado em estado grave.

