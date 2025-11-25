Polícia Militar divulga número de ocorrências registradas relacionadas a cerol em Brusque
Tema está em alta após menina de 7 anos sofrer corte no rosto
A Polícia Militar de Brusque divulgou que registrou sete ocorrências relacionadas a cerol em 2025. Seis delas ocorreram no bairro Rio Branco e uma no Santa Terezinha. O tema está em alta no município após uma menina de 7 anos sofrer um corte no rosto ao ser atingida por linha com cerol no Rio Branco, no dia 13 de novembro.
As informações foram repassadas pela corporação ao jornal O Município. Nenhuma pessoa foi detida. Questionado, o Corpo de Bombeiros informou que não registrou nenhuma ocorrência no período.
A criança sofreu um corte no rosto, principalmente no nariz. Além disso, ela teve o óculos danificado. Após o caso, a família registrou um boletim de ocorrência. A menina foi atendida e passa bem.
Segundo a madrasta, crianças soltavam pipa na rua enquanto a enteada pedalava de bicicleta.
Na quinta-feira, 20, uma moradora encontrou uma linha de pipa com cerol na sacada da casa dos sogros, no bairro Águas Claras. Ela contou que foi até a sacada para jogar a casca de uma banana nas plantas da residência quando percebeu a linha. “estava na direção do pescoço. ela vinha do topo do morro e vai descendo até a rua de baixo”, relata.
O assunto também foi comentado durante sessão da Câmara de Vereadores. O assunto foi trazido ao Legislativo pelo vereador Valdir Hinselmann (PL). Ele levou ao plenário uma pipa com linha de cerol para mostrar aos vereadores e aos presentes na sessão. Segundo o parlamentar, havia quantidade significativa de vidro colado na linha.
O presidente da Câmara, Jean Dalmolin (Republicanos), também comentou o assunto. Para ele, acidentes com pipas com linha de cerol pareciam tão distantes, com registros apenas no estado de São Paulo. No entanto, conforme Dalmolin, agora são registrados casos em Brusque.
“Uma menina de 7 anos de idade foi vítima. Naquilo que for possível, trabalharemos juntos para resolver. Daqui a pouco, os pais não vão deixar as crianças pedalar de bicicleta por medo”, lamenta.
