Polícia Militar divulga relatório sobre caso de racismo em Brusque x Náutico
Torcedor do Brusque foi detido e levado à delegacia
Torcedor do Brusque foi detido e levado à delegacia
A Polícia Militar de Brusque divulgou o relatório sobre o caso de racismo ocorrido na partida entre Brusque e Náutico, na noite de domingo, 7. Um torcedor do Brusque, de 41 anos, chamou o atacante Igor Bolt, do Náutico, de “macaco”.
A PM tomou conhecimento do fato por meio de um membro da equipe de segurança responsável pelo setor da arquibancada, que presenciou a ofensa.
Quando os policiais abordaram o homem, ele alegou estar embriagado e disse não ter consciência do que havia dito. Igor, de 24 anos, afirmou não ter ouvido a ofensa, mas manifestou interesse em registrar um boletim de ocorrência.
O torcedor do Brusque foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.
O caso ocorreu no segundo tempo da partida, que terminou em 1 a 0. “Nosso segurança foi junto fazer o boletim de ocorrência. Depois, o cara foi para a delegacia. Foi chamado o Bolt, ele se identificou, deu depoimento e foi liberado. E ele [o torcedor] ficou lá [na delegacia]. O Brusque esteve conosco, somos contra o racismo”, afirma.
O Náutico publicou uma nota ainda na noite deste domingo, 7, manifestando solidariedade ao jogador. Confira na íntegra:
“O Clube Náutico Capibaribe vem a público se solidarizar com o atleta Igor Bolt, que sofreu um ataque racista durante a partida contra o Brusque, no estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina.
O clube informa que o agressor foi identificado e entregue às autoridades. Bolt se dirigiu à delegacia do estádio onde foi feito boletim de ocorrência.
O Náutico prestará todo apoio possível e necessário ao atleta. É inaceitável tamanho ato de racismo. Nenhum esforço será poupado para que o racista seja responsabilizado e responda pelos seus atos”.
Leia também:
1. Campeonato de Futebol Amador de Guabiruba começa neste domingo
2. Comitiva de empresários de Brusque se reúne com vice-presidente Geraldo Alckmin em Brasília
3. Hospital Azambuja é vítima de fraude envolvendo desvio de doações feitas por consumidores via conta de luz
4. Mendonça vota para cassar mandato do prefeito de Botuverá
5. Frio deve voltar a Brusque? Confira a previsão do tempo para o fim de semana
Realeza da Festa Bergamasca: primeira escolhida, irmãs eleitas e memórias marcantes: