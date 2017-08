Polícia Militar e Unifebe firmam parceria para produção de vídeos com dicas de segurança

Com o objetivo de informar e alertar a comunidade de Brusque e região sobre dicas de Segurança Pública, a Agência Experimental de Publicidade e Propaganda da Unifebe e a 18º Batalhão de Polícia Militar de Brusque (PM) firmaram parceria para produzir vídeos informativos para as redes sociais. As gravações iniciaram no mês de agosto.

Para esclarecer dúvidas e orientar a população, o tenente Fabrício Cenci e o soldado Eliati Bolfe procuraram a Unifebe para viabilização de uma série de vídeos com dicas de segurança para residências, segurança comercial, transitolândia e rede de vizinhos.

O projeto está sendo desenvolvido por acadêmicos dos cursos de Publicidade e Propaganda e Design Gráfico, sob a orientação do professor Rafael Zen, coordenador do curso e da Agência. Em breve, o material finalizado será compartilhado nas redes sociais.

O acadêmico de Design Gráfico, Rodrigo Carretero, que atua como cinegrafista e editor, explica a importância em fazer parte deste projeto.

“É importante quando ao acadêmico passa por esse tipo de experiência, pois nos prepara para futuros atendimentos no mercado de trabalho. Acho desafiador lidar com clientes reais e quando concluir meu curso já terei uma experiência na área”.