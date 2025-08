Polícia Militar encontra motocicleta roubada estacionada em rua um dia após assalto em Gaspar

Na tarde de domingo, 3, a Polícia Militar recuperou uma motocicleta com registro de roubo no bairro Gaspar Grande, em Gaspar. O veículo foi encontrado estacionado na rua Plucenia Maria Isensee.

Após consulta da placa, os policiais confirmaram que se tratava da mesma motocicleta levada em um assalto no dia anterior, sábado, 2.

Motocicleta roubada por dois homens encapuzados

O roubo foi registrado na rua Barão do Rio Branco, nas proximidades do número 2044. Segundo relato da vítima, ela estava parada com a moto quando foi surpreendida por dois indivíduos encapuzados, trajando roupas escuras e a pé. Os suspeitos fizeram menção de estarem armados, anunciaram o assalto e fugiram em direção ao Centro da cidade com o veículo.

Na ocasião, a Polícia Militar realizou buscas nas imediações, mas nenhum suspeito foi localizado. A Polícia Civil foi informada e o boletim de ocorrência foi lavrado. As investigações seguem em andamento.

Após a recuperação, a motocicleta foi encaminhada ao pátio para posterior devolução ao proprietário. Outros detalhes não foram divulgados.