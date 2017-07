Polícia Militar encontra veículo furtado em matagal, no Bateas

A guarnição preventiva da Polícia Militar recuperou na tarde desta quarta-feira, 26, um veículo Chevette, azul, placas LXE-0809, de Blumenau. O carro estava com registro de roubo.

Segundo os policiais, uma denúncia anônima foi feita ao Centro de Operações da PM (Copom) de que havia um carro abandonado em um matagal, na rua Abraão Souza e Silva – a Estrada da Fazenda -, no Bateas. Durante averiguação, a PM encontrou o veículo, que estava sem as rodas e com vidros quebrados.

O guincho foi acionado e removeu o Chevette ao pátio. A PM fez contato com o proprietário para informar a recuperação. Um boletim de ocorrência também foi registrado na Delegacia de Polícia Civil.