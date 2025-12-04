Polícia Militar prende dez pessoas após briga entre torcedores do Santos e Internacional, em Itapema

A Polícia Militar prendeu dez pessoas durante uma ocorrência envolvendo torcedores do Santos e do Internacional na manhã desta quinta-feira, 4, na BR-101, em Itapema.

A torcida do Santos, que seguia em sete ônibus rumo a São Paulo, encontrou-se com o ônibus que transportavam torcedores do Internacional em direção a Porto Alegre. No momento do encontro, alguns integrantes da torcida do Santos tentaram depredar um dos ônibus do Internacional. Eles conseguiram entrar no veículo e saquear itens pessoais dos torcedores gaúchos.

Os policiais militares de Itapema se deslocaram imediatamente até o local e contaram com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), de batalhões da Polícia de Choque, do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e da Polícia Militar de Balneário Camboriú. Com o reforço da Guarda Municipal de Itapema, as equipes conseguiram conter e encerrar as agressões entre as torcidas.

A operação também contou com o apoio aéreo do Batalhão Aéreo da PM (Águia) e com a presença do subcomandante-geral da corporação, coronel Jofrey dos Santos Silva.

Até o momento, foram identificados seis feridos, todos atendidos pelo Samu no local, sem necessidade de encaminhamento ao hospital. Os dez torcedores presos, sem identificação confirmada de qual torcida pertencem, foram encaminhados à Delegacia de Polícia.

Entre os torcedores do Internacional, nenhum tinha mandado de prisão em aberto. Já entre os torcedores do Santos, por serem em maior número, as verificações ainda estão em andamento.

Governador comenta

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, comentou o episódio nas redes sociais, afirmando que ‘esse tipo de torcida’ não é bem-vinda no estado.

“Um bando de abobado resolveu vir para Santa Catarina para brigar durante deslocamento entre as torcidas do Santos e Inter. Vão para atrás das grades. Já mandei levantar tudo: quem os trouxe, autorizações, etc. Não são bem-vindos aqui nem para passar de um estado para outro! Agora (ajoelhados e rendidos) estão meditando e refletindo sobre o que fizeram”, disse.

Momento da discussão

Um vídeo registrado na hora mostra o que parece ser o início da emboscada da torcida organizada do Santos contra um ônibus da torcida do Internacional.

As imagens mostram torcedores atravessando a pista a pé, com barras de ferro em mãos, e atacando o veículo da equipe gaúcha. Uma pessoa é flagrada em cima do ônibus, enquanto o motorista tenta recuar, sem conseguir escapar do ataque.

Na gravação, é possível ver dezenas de torcedores vestindo camisetas brancas e cobrindo o rosto, movimentando-se entre carros e caminhões na pista contrária.

Testemunhas relatam que pedras e pedaços de madeira também foram arremessados, atingindo outros veículos próximos. A rodovia ficou parcialmente interditada por cerca de uma hora, mas até o momento não há confirmação de feridos.

Veja o vídeo:

