Polícia Militar usa helicóptero para tentar localizar suspeitos de furto a residência, em Brusque

Um helicóptero da Polícia Militar sobrevoou Brusque na tarde deste domingo, com objetivo de tentar localizar suspeitos de uma tentativa de furto em uma residência.

O veículo foi avistado na região do Jardim Maluche, em uma área de mata. A PM informou que os autores da tentativa de furto fugiram em direção a uma área de matagal, e não foram localizados até o momento.

Não foi informado pela PM, ainda, quantos são os suspeitos e quais foram as circunstâncias da tentativa de furto.

