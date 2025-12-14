Polícia Militar usa helicóptero para tentar localizar suspeitos de furto a residência, em Brusque
Caso ocorreu na tarde deste domingo, 14
Um helicóptero da Polícia Militar sobrevoou Brusque na tarde deste domingo, com objetivo de tentar localizar suspeitos de uma tentativa de furto em uma residência.
O veículo foi avistado na região do Jardim Maluche, em uma área de mata. A PM informou que os autores da tentativa de furto fugiram em direção a uma área de matagal, e não foram localizados até o momento.
Não foi informado pela PM, ainda, quantos são os suspeitos e quais foram as circunstâncias da tentativa de furto.
