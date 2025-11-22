Polícia Militar usa spray de pimenta para conter homem que ameaçou vizinha de morte em Brusque
Caso aconteceu na noite da sexta-feira
Um homem de 25 anos foi detido após ameaçar uma vizinha, de 36 anos, de morte e desacatar policiais militares no bairro Cedro Grande, em Brusque, na noite da sexta-feira, 22. O caso aconteceu por volta das 19h50.
Quando a PM chegou ao local, o homem estava alterado e passou a ameaçar e desacatar os policiais. A equipe precisou usar spray de pimenta e força física para contê-lo. Ele foi levado à delegacia.