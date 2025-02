Polícia prende suspeito de matar homem a facadas após discussão em casa noturna de Brusque

A Polícia Civil prendeu neste domingo, 16, um homem suspeito de matar Waldinei Dias, de 31 anos, na saída do estacionamento de uma casa de shows no bairro Primeiro de Maio, em Brusque. O crime aconteceu na madrugada deste sábado, 15.

A defesa do suspeito, ao ser informada sobre as investigações e o mandado de prisão, decidiu apresentá-lo à Delegacia de Investigação Criminal (DIC).

O crime

Segundo a investigação, Waldinei comemorava seu aniversário com amigos quando um deles ofereceu flores para mulheres de uma mesa próxima. Entre elas, estava a companheira do suspeito. O gesto gerou uma discussão, contida pelos seguranças do local.

Após o desentendimento, o suspeito foi para casa, pegou uma faca e voltou ao local. Quando Waldinei deixava a casa de shows, os dois discutiram novamente e ele foi golpeado pelo agressor, que fugiu de moto. A vítima morreu no local.

A polícia ainda investiga os detalhes do crime, já que Waldinei não teria participado da discussão dentro da casa de shows.

