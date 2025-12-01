Polícia solicita auxílio da população para localizar foragido na região de Brusque

A Polícia Civil de Santa Catarina e a Polícia Militar solicitam o auxílio da população de Brusque para localizar e prender Cauã Castro Santos, que tem mandado de prisão em aberto por roubo e está foragido da Justiça.

As investigações indicam que o foragido pode estar na região de Brusque ou municípios vizinhos. A prisão foi decretada pela Justiça. A população pode contribuir de forma anônima.

De acordo com a Polícia Civil, ele cometeu uma série de quatro roubos entre 25 de outubro e 28 de novembro. Três deles foram cometidos em Brusque e um e Botuverá.

Canais de denúncia:

· Disque-Denúncia da Polícia Civil: Disque 181 ou através do WhatsApp 48 99177-0718;

· Polícia Militar: 190.