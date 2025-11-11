Policiais civis de Brusque atuam em megaoperação contra lavagem de dinheiro e tráfico de drogas

Policiais civis de Brusque atuaram na megaoperação Pecado Capital, contra lavagem de dinheiro e tráfico de drogas na Grande Florianópolis, nesta terça-feira, 11. Também participaram policiais de Guabiruba e Nova Trento, município onde dois homens foram presos preventivamente.

Ainda em Nova Trento, foram apreendidos dois automóveis e documentos que irão compor o inquérito policial.

A megaoperação

A investigação, que ocorre há dois anos, identificou um núcleo financeiro responsável por criar diversas empresas de fachada, utilizadas para dissimular valores oriundos do comércio ilícito de entorpecentes.

Entre essas empresas, destacam-se bordéis e casas de entretenimento adulto, que eram usados para movimentar e ocultar grandes quantias de dinheiro do tráfico.

O nome da operação faz alusão à forma utilizada para lavar o capital criminoso, conectando o conceito de “pecado” à exploração de atividades ligadas ao prazer, usadas como fachada para os ganhos ilícitos.

Ao todo, a operação alcança 17 investigados e 32 empresas, com o cumprimento de 91 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão preventiva, em seis estados: Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso, Goiás e Amazonas.

Foi determinado o bloqueio judicial de R$ 500 milhões em bens e a indisponibilidade de 28 imóveis, entre eles duas fazendas no Amazonas, avaliadas em mais de R$ 100 milhões.

Mais de 150 policiais em atuação

A ação contou com 170 policiais civis da Polícia Civil de Santa Catarina (DPGF, DPSUL, DPOL, CORE, COPC, DEIC, ACADEPOL e DGPC), além do apoio de 70 policiais civis de outros estados (PR, RS, AM, MT e GO), totalizando 240 agentes envolvidos diretamente na operação.

Até o momento, foram presas seis pessoas, sendo uma em flagrante por tráfico de drogas. Também foram apreendidas drogas, três armas de fogo, munições de vários calibres, veículos de luxo, dinheiro em espécie e outros objetos pertinentes à investigação.

