Policiais da Rocam recuperam motocicleta logo após o furto

Os policiais militares da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) recuperaram uma motocicleta furtada na tarde desta quinta-feira, 29. O crime havia ocorrido poucos minutos antes, no estacionamento de um mercado, no bairro Santa Terezinha.

Segundo os policiais, eles faziam rondas pela rodovia Antônio Heil, próximo a rua Itajaí, no Limoeiro, quando avistaram dois homens suspeitos, em um terreno baldio, desmanchando uma motocicleta Honda CG, azul.

Quando os militares se aproximaram do local, os dois fugiram para um matagal e abandonaram o veículo. A moto estava com os fios do painel e rabeta cortados e sem a placa. Por meio da consulta pelo chassi do veículo os policiais constataram que estava em dia e sem nenhum registro de furto.

Entretanto, ao perceber que poderia se tratar de produto de furto, os policiais iniciaram o procedimento para remoção do veículo. Neste momento, o Centro de Operação da PM (Copom) recebeu a ligação do proprietário do veículo, o qual informou que saiu do mercado e percebeu que a motocicleta havia sido furtada.

O veículo foi recolhido e o proprietário foi até à Delegacia de Polícia Civil registrar o boletim de ocorrência. Os policiais realizaram buscas para tentar localizar os suspeitos, que fugiram para o matagal, mas não encontraram nenhum deles.

Pelas imagens das câmeras de monitoramento do mercado foi possível ver quando os dois, aparentemente adolescentes, chegaram em uma bicicleta e furtaram a moto. A bicicleta em que os dois estavam foi abandonada no mercado e recolhida pela PM também.