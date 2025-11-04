Policiais de Brusque e Guabiruba participam de operação estadual contra esquema de pirâmide financeira

Policiais civis de Brusque e Guabiruba participaram na manhã desta terça-feira, 4, da operação Pirâmide sobre Rodas, deflagrada pela Delegacia de Defraudações (DD) da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (DEIC).

A ação apura um esquema de pirâmide financeira voltado à suposta comercialização de cotas imobiliárias.

Ao todo, foram cumpridos 28 mandados de busca e apreensão em nove municípios catarinenses: Balneário Camboriú, Campos Novos, Florianópolis, Governador Celso Ramos, Itapema, Joinville, Palhoça, Porto Belo e São José.

As equipes de Brusque e Guabiruba foram responsáveis pelo cumprimento de um mandado no bairro Meia Praia, em Itapema, onde foram apreendidos documentos relacionados a um dos investigados. O material deve contribuir para o avanço das investigações.

Segundo a DEIC, o esquema investigado causou prejuízos milionários e atingiu milhares de pessoas em diferentes regiões do estado. Durante as buscas, os agentes apreenderam veículos, eletrônicos, dinheiro em espécie e artigos de luxo.

As investigações seguem em andamento para identificar o total de vítimas e os valores envolvidos. Os responsáveis poderão responder por estelionato e crime contra a economia popular.

