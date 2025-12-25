Policiais e pedestres são atropelados durante atendimento de ocorrência na BR-101, em Biguaçu

Dois policiais rodoviários federais e duas pessoas que estavam sendo atendidas pela própria corporação ficaram feridos após serem atropelados na véspera de Natal, terça-feira, 24, na BR-101, em Biguaçu.

O grupo estava no acostamento da rodovia, durante o atendimento de uma ocorrência anterior, quando um carro perdeu o controle em uma curva, rodou na pista molhada e atingiu as vítimas.

Segundo as informações apuradas, o atropelamento aconteceu enquanto os policiais prestavam auxílio a pessoas envolvidas em um acidente registrado momentos antes.

Com o impacto, os dois agentes e os pedestres foram arremessados e sofreram ferimentos de diferentes gravidades.

O socorro foi realizado por equipes da concessionária Arteris Litoral Sul e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma policial teve lesões graves em um dos braços e precisará passar por cirurgia nesta sexta-feira.

O outro agente sofreu fratura na perna esquerda, além de lesões no ombro, e permanece sob acompanhamento médico. As duas pessoas atendidas no local também tiveram ferimentos e foram encaminhadas a hospitais da região.

O motorista envolvido no atropelamento, um homem de 37 anos, não se feriu. Ele se recusou a realizar o teste do bafômetro e, por isso, foi autuado conforme o Código de Trânsito Brasileiro. A infração é considerada gravíssima e prevê multa, além da suspensão do direito de dirigir.

Ainda de acordo com a corporação, o condutor poderá responder criminalmente pelas lesões corporais causadas às quatro vítimas.

Depoimento do PRF Gilberto Estrela, uma das vítimas do atropelamento:

