Policiais entram em confronto com suspeitos de cometerem duplo homicídio em Tijucas

Durante a noite de segunda-feira, 6, policiais perseguiram e confrontaram três homens suspeitos de participarem do duplo homicídio ocorrido em Tijucas, no último fim de semana.

De acordo com o relatório da Polícia Militar de Tijucas, durante o patrulhamento, os policiais viram um carro suspeito no centro da cidade e deu ordem de parada ao condutor. No entanto, o motorista desobedeceu às ordens e iniciou fuga em alta velocidade, realizando manobras perigosas.

A perseguição ocorreu até o bairro Terra Nova, onde o veículo acabou colidindo contra uma cerca e capotando em um pasto às margens da via.

Saíram do carro dois homens, sendo um deles de 22 anos, que estava armado e disparou contra os policiais. Ele conseguiu fugir a pé. Um terceiro homem, de 26 anos, foi encontrado no interior do carro.

Em seguida, outras equipes de policiais fizeram buscas pela região Com o apoio de outras equipes, foram iniciadas buscas na região.

Pouco tempo depois, o segundo indivíduo que havia fugido foi localizado escondido em uma residência próxima e detido. Ele foi identificado como um adolescente de 15 anos.

Posteriormente, o suspeito que havia atirado contra os policiais deu entrada no Hospital Regional de São José, com um ferimento de arma de fogo no ombro. Policiais acompanharam o atendimento médico e, após sua liberação, conduziram o homem à delegacia.

O local da ocorrência foi periciado pelo Instituto Geral de Perícias (IGP), e o veículo foi removido ao pátio conveniado.

Os três envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Itapema. De acordo com a Polícia Militar, todos estão sendo tratados como suspeitos do duplo homicídio.

Entretanto, o suspeito que deu entrada no hospital é o principal suspeito pelos assassinatos, juntamente com mais dois envolvidos.

Na tarde do último sábado, 4, um homem de 45 anos foi detido no bairro Santa Terezinha, em Brusque, por porte ilegal de arma. Ele também pode estar envolvido nos assassinatos. As vítimas, de 20 e 26 anos, foram mortas a tiros no bairro Praça.

