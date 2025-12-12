Policiais militares ficam feridos após viatura bater em poste em Balneário Camboriú

Militares receberam atendimento no Hospital Ruth Cardoso

Policiais militares ficam feridos após viatura bater em poste em Balneário Camboriú

Militares receberam atendimento no Hospital Ruth Cardoso

Comente

Uma viatura da Polícia Militar se envolveu em um acidente na noite de quinta-feira, 12, na Avenida dos Estados, em Balneário Camboriú.

Segundo o 12º Batalhão, o veículo bateu contra um poste enquanto realizava atendimento na região.

Os dois policiais que estavam na viatura ficaram feridos. Eles foram socorridos no local e encaminhados ao Hospital Ruth Cardoso, onde receberam atendimento médico.

De acordo com a corporação, ambos estão com o estado de saúde controlado e permanecem em observação.

O batalhão informou que novos boletins médicos serão divulgados conforme a necessidade.

Assista agora mesmo!

Primeira fábrica de fogos de Guabiruba encerrou atividades após explosão fatal:


Siga-nos no Instagram
Entre no canal do Telegram
Siga-nos no Google Notícias
Colabore com o município
Envie sua sugestão de pauta, informação ou denúncia para Redação colabore-municipio
Artigo anterior
Próximo artigo