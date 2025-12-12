Policiais militares ficam feridos após viatura bater em poste em Balneário Camboriú

Uma viatura da Polícia Militar se envolveu em um acidente na noite de quinta-feira, 12, na Avenida dos Estados, em Balneário Camboriú.

Segundo o 12º Batalhão, o veículo bateu contra um poste enquanto realizava atendimento na região.

Os dois policiais que estavam na viatura ficaram feridos. Eles foram socorridos no local e encaminhados ao Hospital Ruth Cardoso, onde receberam atendimento médico.

De acordo com a corporação, ambos estão com o estado de saúde controlado e permanecem em observação.

O batalhão informou que novos boletins médicos serão divulgados conforme a necessidade.

