Policiais militares ficam feridos após viatura bater em poste em Balneário Camboriú
Militares receberam atendimento no Hospital Ruth Cardoso
Militares receberam atendimento no Hospital Ruth Cardoso
Uma viatura da Polícia Militar se envolveu em um acidente na noite de quinta-feira, 12, na Avenida dos Estados, em Balneário Camboriú.
Segundo o 12º Batalhão, o veículo bateu contra um poste enquanto realizava atendimento na região.
Os dois policiais que estavam na viatura ficaram feridos. Eles foram socorridos no local e encaminhados ao Hospital Ruth Cardoso, onde receberam atendimento médico.
De acordo com a corporação, ambos estão com o estado de saúde controlado e permanecem em observação.
O batalhão informou que novos boletins médicos serão divulgados conforme a necessidade.
Primeira fábrica de fogos de Guabiruba encerrou atividades após explosão fatal: