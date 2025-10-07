Policiais ouvem choro e encontram crianças abandonadas em casa de Itapema

Uma mulher de 24 anos foi presa na tarde de sexta-feira, 3, em Itapema, por abandonar os dois filhos, de 2 e 5 anos, sozinhos em casa. O caso ocorreu na rua 402, no bairro Morretes, e foi atendido pela Polícia Militar por volta das 13h.

Os policiais foram acionados inicialmente para uma ocorrência de abandono de incapaz, mas durante rondas na região receberam informações de moradores sobre possível tráfico de drogas no mesmo endereço. Ao chegar ao local, a equipe viu um homem sem camiseta e com uma pochete que fugiu ao perceber a viatura. Ele não foi localizado.

Durante a aproximação, os militares ouviram o choro intenso vindo de dentro da residência. Diante da situação de risco, foi necessário arrombar a porta de um cômodo, onde encontraram as duas crianças em desespero e visivelmente abaladas.

Segundo relataram, elas estavam sozinhas desde a manhã, quando a mãe saiu e as deixou sob a responsabilidade de um conhecido, também menor de idade. O Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou toda a ocorrência.

Enquanto o atendimento era realizado, a mãe retornou ao local e admitiu ter deixado os filhos sozinhos. Ela recebeu voz de prisão pelo crime de abandono de incapaz e foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.

As crianças foram entregues a um familiar, que assumiu a guarda provisória com acompanhamento do Conselho Tutelar.

