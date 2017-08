Policial conforta criança vítima de acidente, na rodovia Antônio Heil

A atitude de um policial militar de Itajaí chamou a atenção durante o atendimento a um acidente de trânsito, na tarde de terça-feira, 8, na rodovia Antônio Heil, no bairro Itaipava, em Itajaí.

A guarnição foi acionada para atender a colisão entre dois veículos e ao chegar no local, o policial encontrou uma menina de 6 anos bastante agitada com o barulho e com tudo que acontecia.

Neste momento, o sargento Lisboa sentou ao lado da pequena e passou a interagir com ela, com o apoio de policiais que falavam por meio do rádio-comunicador.

O militar ainda deu a oportunidade de a menina segurar o aparelho na mão, até que finalmente ela ficou calma e sorriu.

Do acidente restaram apenas danos materiais, mas ao policial, o gesto de amor modificou seu dia para melhor.