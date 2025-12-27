Policial militar de Brusque morre aos 48 anos
Ele era 2º sargento
O 2º sargento da Polícia Militar de Brusque, Rodnei de Oliveira, faleceu aos 48 anos neste sábado, 27. Até o momento, não há informações sobre a causa da morte.
Recentemente, Rodnei ficou conhecido por aparecer em vídeos educativos nas redes sociais da Polícia Militar, principalmente relacionados ao trânsito.
O prefeito André Vechi (PL) lamentou a morte de Rodnei nas redes sociais. “Meus sentimentos à família, amigos e a toda a corporação. Que Deus o receba e que descanse em paz”, diz.