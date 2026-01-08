Policial Militar que convidava crianças para “festa do pijama” para abusá-las é preso em Blumenau

O sargento da Polícia Militar Adriano Augusto Silva David foi preso na manhã desta quinta-feira, 8, em Blumenau. Ele é suspeito de abusar sexualmente de diversas crianças, com idades entre 6 e 12 anos, incluindo a própria sobrinha. Os crimes teriam ocorrido na cidade de Altamira, no Pará.

A prisão preventiva foi decretada em 2023, mas o suspeito estava foragido até ser localizado após uma ação conjunta do Departamento de Investigações Criminais (DIC), da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC) e do Núcleo de Inteligência Policial da Polícia Civil do Pará (PCPA). O sargento foi abordado ao sair de sua residência, no bairro Velha Central.

Uma das vítimas, sobrinha do investigado, relatou à polícia que ele mantinha uma arma embaixo da cama enquanto cometia os abusos, como forma de intimidar as vítimas. Segundo o depoimento, os crimes ocorriam há anos, e a criança afirmou que não contou à mãe por medo de represálias, já que o suspeito era policial.

De acordo com os relatos das crianças, o homem se aproveitava de passeios para cometer os crimes, convidando as vítimas para ir ao cinema ou para participar de “festas do pijama” em sua própria casa. As denúncias indicam que ele se beneficiava da confiança das mães, por se mostrar atencioso e prestativo, além de as crianças serem amigas de sua própria filha.

Ainda conforme as investigações, os abusos teriam ocorrido inclusive na presença da filha do suspeito, de apenas 9 anos. Informações preliminares apontam que o sargento deixou Altamira ainda em 2023.

Após a prisão, ele foi encaminhado ao Presídio Regional de Blumenau, onde permanece à disposição da Justiça.

