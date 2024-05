Policial rodoviário do Alto Vale morre aos 42 anos

O policial militar rodoviário Celso Ricardo May, de 42 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira, 3, em Lages. Celso é natural de Blumenau e estava na cidade da Serra Catarinense realizando um curso de formação.

Segundo a PMRv, Celso trabalhava no comando desde novembro de 2013. Atualmente, ele trabalhava na cidade de Aurora, no Alto Vale do Itajaí, e estava em Lages para um curso de Formação de Sargentos.

A suspeita é que ele tenha sofrido um infarto enquanto dormia. Celso era natural de Blumenau e ingressou na Polícia Militar em agosto de 2011.

Ele deixa esposa e uma filha de 20 anos enlutados. As informações sobre o velório e o sepultamento da vítima não foram divulgados.

