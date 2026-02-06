Advogado brusquense vai integrar comitiva com Lula na Ásia

Artur é chefe de gabinete do Porto de Itajaí | Foto: Superintendência do Porto de Itajaí/Divulgação

O advogado brusquense Artur Antunes Pereira, chefe de gabinete da Superintendência do Porto de Itajaí, irá acompanhar a comitiva com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Índia e na Coreia do Sul. A viagem acontece no final de fevereiro.

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e o Itamaraty realizarão o Fórum Empresarial Índia-Brasil em 21 de fevereiro, em Nova Déli, e o Fórum Empresarial Coreia do Sul-Brasil, em Seul, em 23 de fevereiro.

O governo brasileiro pretende buscar a abertura de novos mercados. Na Índia, o objetivo é expandir o comércio de grãos e aves, e na Coreia do Sul, aumentar a exportação de carnes.

Artur foi nomeado chefe de gabinete da Superintendência do Porto de Itajaí meses após a federalização da administração portuária, no final de 2024. O porto deixou de ser municipal e ficou sob domínio federal. Em maio do ano passado, Lula visitou Itajaí para anunciar investimentos no porto.

O advogado brusquense já atuou na administração pública em outras ocasiões. Foi o chefe do antigo Departamento Geral de Infraestrutura (DGI), com status de secretário, no governo Paulo Eccel (PT), e foi chefe de gabinete durante a gestão de Pedroca Ramos (MDB) na Prefeitura de São João Batista.