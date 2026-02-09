“Bairrismo” catarinense será testado nas eleições para o Senado

Bairrismo à prova

O bairrismo catarinense terá uma de suas maiores provas em sua história política nas eleições deste ano. Entre dois candidatos do estado ao Senado (Esperidião Amin (PP) e Caroline de Toni, de saída do PL), e um impostor de fora — literalmente — o carioca Carlos Bolsonaro (PL), o eleitor ficará com quem pelas duas vagas? Isso sem considerar outros nomes, de esquerda e centro, que deverão aparecer e com potencial, seja quem for, de capitalizar o sentimento daquele eleitorado que, polarização à parte, já está um tanto estressado com a disputa por poder na direita.

Combate ao crime

A descapitalização de grandes organizações criminosas que atuam no território catarinense é o desafio do novo delegado da Polícia Federal em SC, Edson Geraldo de Souza, que logo ao assumir convidou os principais representantes dos órgãos de segurança do estado para fortalecer a atuação integrada entre todas elas. Motivos não faltam: no ano passado SC foi o quarto estado brasileiro que mais apreendeu ativos dessas organizações, totalizando cerca de R$ 500 milhões.

Seguindo a cartilha

Agora líder do PT na Câmara dos Deputados, o catarinense Pedro Uczai foi uma das estrelas na festa dos 46 anos do partido, sábado, em Salvador. Discursou pedindo um debate sobre a autonomia do Banco Central diante do Caso Master. Mas o que o PT defende mesmo é o fim da autonomia da instituição.

Aliança

Conforme alguns relatos da festa petista de Salvador, no sábado, 7, Lula tem uma contabilidade apontando que há 10 diretórios estaduais do MDB próximos a ele quanto a apoios pela sua reeleição. E SC está entre eles. Outros 17 tem se revelado refratários.

Investigação

O ministro catarinense do Superior Tribunal de Justiça, Marco Buzzi, pediu licença médica e se internou após ser acusado de importunação sexual. Desde sábado surgiram insinuações de que sua situação deve se agravar a partir desta semana, e não apenas por conta daquela acusação. Buzzi é casado com Katcha Buzzi há 43 anos e o casal tem três filhas.

Escala de trabalho 1

Ao se posicionar contra a proposta que prevê o fim da escala de trabalho 6×1, com a redução de quatro horas da jornada a partir de 2027, sem alteração salarial, a Federação das Associações Empresariais de SC (Facisc) teme que se comprometa a dinâmica do mercado formal de trabalho, a diminuição relevante no número de carteiras assinadas e um avanço ainda maior da pejotização.

Escala de trabalho 2

Em 2025, SC registrou 2,6 milhões de carteiras assinadas, desempenho, no entanto, que pode ser impactado, considerando que 71% dos empregados formais catarinenses possuem contratos entre 41 e 44 horas semanais — percentual superior à média nacional, que é de 60%.

Delegacia virtual

A comoção causada pelo caso do cão Orelha trouxe à lume fatos que poucos catarinenses conheciam, como a existência da Delegacia Virtual de Proteção ao Animal, desde 2022, onde é possível fazer o registro pelo Disque Denúncia da Polícia Civil, pelo número 181, ou junto ao Ministério Público. As denúncias podem ser feitas de qualquer local e de forma anônima.

Recorde

A Justiça do Trabalho de SC atingiu em 2025 uma marca histórica de movimentação processual. Foram recebidas ao todo 99.866 novas ações trabalhistas pelas 60 varas do trabalho, o maior volume em mais de 90 anos de história da instituição. A vara que liderou o ranking de processos recebidos foi a de Itapema, com 3.313, resultante do boom da construção civil observado no município. As construtoras têm terceirizado as obras para empreiteiras com pouco ou quase nenhuma capacidade financeira de arcar com direitos trabalhistas básicos. Muitos operários são trazidos de outros Estados para suprir a carência de mão de obra na região.

Investimento arriscado

Pelo menos 100 regimes de previdência estaduais e municipais investiram em fundos ligados ao liquidado Banco Master, revela levantamento da “Folha de S. Paulo” com base em dados da Comissão de Valores Mobiliários e do Ministério da Previdência. De SC estão os fundos imobiliários de Criciúma, Içara, Palhoça, Rio do Sul e Rio Negrinho, com valores entre R$ 191 mil (Criciúma) a R$ 810 mil (Palhoça).

Transporte

O prefeito de Florianópolis, Topázio Neto (PSD), afirmou à imprensa da cidade que o transporte marítimo é inviável, conforme estudo na fase final. Há pelo menos 50 anos se fazem estudos sobre isso, com o mesmo resultado. O que ninguém diz é que o sistema de transporte coletivo é dominado por um cartel, há décadas. Não por acaso a capital catarinense ostenta a tarifa mais alta entre todas as 27 capitais brasileiras, com qualidade não exatamente inversa, mas próxima a isso.