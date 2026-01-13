Base no Congresso trabalha para manter veto sobre projeto de dosimetria

Impossível 1

A base governista no Congresso se prepara para reverter sete votos entre os senadores para a derrubada integral do projeto da dosimetria. Nos bastidores, parlamentares apoiadores de Lula afirmam que perderam as esperanças de mudar o entendimento dos deputados que votaram a favor da redução das penas dos condenados do 8 de janeiro. Quanto aos três senadores catarinenses (Esperidião Amin, Jorge Seif e Ivete da Silveira) a esperança governista é zero.

Impossível 2

A propósito, a deputada bolsonarista Júlia Zanatta (PL-SC) pediu que o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União-AP) antecipe o fim do recesso parlamentar e convoque com urgência uma sessão para derrubar o veto de Lula ao projeto. Quem conhece as manhas de Alcolumbre garante que é zero a chance do pedido ser atendido.

Dica de leitura 1

Houve quem sugerisse ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que solicitou ao ministro “supremo” Alexandre de Moraes autorização para abater parte de sua pena por meio de leitura de livros, que um título fosse “O negócio do Jair – a história proibida do clã Bolsonaro”, escrito pela jornalista chapecoense Juliana dal Piva, que foi finalista do prêmio Jabuti 2023. Desde então tem sido alvo constante de críticas da ala mais radical da direita.

Dica de leitura 2

Resultado de mais de três anos de apuração, o livro desvenda o passado secreto da família. Parte do escândalo das rachadinhas exposto pelo caso Queiroz, a partir de dezembro de 2018, para contar uma história que remonta à entrada de Jair Bolsonaro na política na década de 1990.

Novo ministério

Através de seu secretário de Segurança Pública, Flávio Rogério Pereira Graff, o governador Jorginho Mello convalidou pedido formal ao governo Lula, do Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública, oficializado sábado, pela criação do Ministério da Segurança Pública, separando-a pasta da Justiça, como é hoje.

Turismo predatório

Episódios dos últimos dias, inclusive em SC, em Balneário Camboriú, com brigas, superlotação e desordem, acenderam um alerta para riscos do turismo de massa predatório nos principais destinos turísticos brasileiros, por falta de planejamento e crescimento desordenado em altas temporadas. Em diferentes instâncias discute-se a possibilidade de estabelecer limitações temporárias de visitação diária, como no Monte Fuji, no Japão, e Machu Picchu, no Peru, além de Veneza, na Itália, e Maiorca, na Espanha, que agora cobram taxas.

De fora

O governo catarinense não consegue deglutir e ainda procura as razoes junto ao governo Lula para a saída, recente, da Polícia Rodoviária Federal em SC do grupo de instituições federais que fazem parte da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado. Esse grupo une policiais e agentes de diversas forças (federais, estaduais) para atuar de forma coordenada contra o crime organizado. A PRF ajudava muito e ainda não há uma explicação para sua retirada.

Riqueza catarinense

O IBGE publicou a posição de cada um dos 5.570 municípios do país quanto ao seu PIB em 2023. Estão lá, orgulhosamente, Joinville, Itajaí e Florianópolis entre os 50 maiores. Nacionalmente, Joinville tinha naquele ano a 28ª maior economia, de R$ 49,8 bilhões, vindo depois Itajaí, na 29ª posição, com R$ 48,2 bilhões, e Florianópolis, em 43º, com R$ 31,2 bilhões. Computando-se os 100 maiores PIBs do país, inclui-se, ainda, Blumenau (63º) e Chapecó (96%).

Extradição 1

Preso num condomínio de luxo em Camboriú, em junho de 2024, o narcotraficante italiano Marco Cadeddu, de 45 anos, teve sua deportação autorizada pelo Ministério da Justiça. Era procurado pela Interpol e condenado a mais de 14 anos de prisão na Itália pelos crimes de tráfico de entorpecentes, receptação e lavagem de dinheiro. O mafioso chefiava uma quadrilha que vendia cocaína, haxixe e maconha na Europa.

Extradição 2

Foi notícia de destaque na mídia italiana, devido a alguns detalhes da vida de criminoso em SC. Na ação em que foi preso foram apreendidos bens avaliados em R$ 35 milhões, incluindo um Porsche 911 Turbo, avaliado em mais de R$ 1 milhão, que a Polícia Federal incorporou à sua frota em SC, como viatura caracterizada.

Mais tocada

Parece inacreditável, a se tomar pela letra, que na primeira semana deste ano a música mais tocada no Brasil no Spotify foi “Posso até não te dar flores”, com 12,3 milhões de reproduções. Foi lançada em outubro. Um dos trechos finais da “composição” é autoexplicativo do conjunto da obra: “As 'bebê' faz a fila, uh/Pra entrar na chapa do pai/Uma de cada vez, tanto faz/Posso até não te dar flores, mas eu dou tapa na bunda/Assume que é eu que na cama te afunda/Não tem pra que negar/Bebê, vem sentar, vem sentar, vem sentar”.