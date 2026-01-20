Câmara de Brusque: solicitações de melhorias feitas por vereadores crescem 100% em um ano

Câmara de Brusque/Divulgação

O ano de 2025 foi marcado por um aumento significativo na produção legislativa da Câmara de Brusque, refletindo o crescimento da cidade e a intensificação das demandas da população.

Um levantamento comparativo entre 2024 e 2025 mostra variações importantes nos principais instrumentos utilizados pelos parlamentares para fiscalizar, propor melhorias e reconhecer ações relevantes no município.

Dados: Câmara Municipal de Brusque

Um dos dados que mais chama atenção é o número de indicações, que passou de 541 em 2024 para 1.189 em 2025, um crescimento de mais de 100%. As indicações são utilizadas pelos vereadores para encaminhar solicitações mais simples ao poder Executivo, geralmente relacionadas a demandas pontuais do dia a dia da cidade, como manutenção de vias, limpeza de bocas de lobo, iluminação pública ou pequenos reparos em bairros.

Por serem pedidos mais básicos e diretos, esse instrumento costuma ser amplamente utilizado, especialmente em períodos de maior crescimento urbano.

Dados: Câmara Municipal de Brusque

Já os requerimentos tiveram aumento de 172 em 2024 para 225 em 2025. Diferentemente das indicações, os requerimentos são instrumentos mais formais e elaborados, usados quando o vereador propõe pedidos que exigem estudos, análises técnicas ou posicionamentos oficiais de outros órgãos.

É por meio deles que a Câmara encaminha solicitações institucionais, como estudos de mobilidade, propostas de mudanças em políticas públicas ou pedidos relacionados a governos estadual e federal.

Dados: Câmara Municipal de Brusque

Os pedidos de informação também apresentaram crescimento, passando de 96 em 2024 para 126 em 2025. Esse instrumento é fundamental para a função fiscalizadora do Legislativo.

Por meio dele, os vereadores encaminham questionamentos oficiais à prefeitura sobre obras, contratos, serviços públicos ou qualquer outro tema de interesse coletivo. A administração municipal é obrigada a responder dentro de um prazo legal, fornecendo dados, documentos e esclarecimentos solicitados.

Dados: Câmara Municipal de Brusque

Em contrapartida, as moções registraram queda no comparativo anual, passando de 371 em 2024 para 272 em 2025. As moções são utilizadas para manifestar reconhecimento, aplauso, congratulações ou pesar, geralmente destinadas a pessoas, entidades ou iniciativas que se destacam na cidade ou fora dela.

Dentro desse contexto, também existem as comendas, que não entram na contagem do levantamento, mas representam uma forma ainda mais solene de homenagem, concedida a pessoas com trajetória relevante e duradoura de contribuição ao município.

Qual o motivo de crescimento

Para o presidente da Câmara de Vereadores, Jean Dalmolin, os números refletem diretamente o momento vivido por Brusque. Segundo ele, o crescimento acelerado da cidade impacta diretamente o trabalho do Legislativo.

“Com o crescimento acelerado de Brusque, as demandas da população aumentam, o que é positivo para o desenvolvimento, mas também gera mais necessidades, problemas e cobranças da comunidade por melhorias em áreas como infraestrutura, saúde, educação, segurança pública e assistência social”, afirmou.

Dalmolin destacou ainda que o cenário legislativo mudou de um ano para o outro e tende a seguir em ritmo intenso.

“Podemos observar que em 2024 foi um cenário, 2025 já trouxe outra realidade, e 2026 seguirá no mesmo ritmo e com desafios cada vez maiores. Diante disso, o trabalho dos vereadores também se intensificou”, completou.

O presidente ressaltou que 2025 foi um ano de grande movimentação na Câmara, com atuação constante dos parlamentares nos bairros e junto ao poder público.

“Foi um ano de muito movimento na Câmara, com todos os parlamentares se empenhando em atender as necessidades da população, ouvindo demandas nos bairros e buscando soluções junto ao poder público. O ritmo foi acelerado, mas necessário, para acompanhar a velocidade com que Brusque tem se desenvolvido. Todo o Legislativo deve estar atento para fiscalizar e solicitar melhorias para nossa cidade”, concluiu.