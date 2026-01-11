Chefe de gabinete interino vai assumir cargo definitivamente no governo André Vechi
Prefeito escolhe nome de confiança para função
O chefe de gabinete interino do prefeito André Vechi (PL), Leonardo Zanella, vai assumir o cargo definitivamente. Hoje, ele também responde como secretário de Administração e Gestão Estratégica.
Zanella foi escolhido para chefiar o gabinete após a saída de Aurinho Silveira de Souza, no final do ano passado. Porém, já vinha respondendo interinamente pelo cargo após o afastamento de Aurinho por questões de saúde.
O substituto dele na Secretaria de Administração deve ser anunciado nesta semana. Zanella é administrador público e nome de confiança de André Vechi. Já assessorava o prefeito desde quando era vereador.
Principais cargos ocupados por Zanella na prefeitura
- 2020-21: diretor na Secretaria de Governo (governo Jonas Paegle)
- 2021: diretor de Eficiência Governamental na Secretaria de Fazenda (governo Ari Vequi)
- 2023: diretor-geral de Comunicação (governo André Vechi)
- 2023-25: secretário de Governo (governo André Vechi)
- 2025: secretário de Administração (governo André Vechi)
- 2026: chefe de gabinete (governo André Vechi)