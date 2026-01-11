Chefe de gabinete interino vai assumir cargo definitivamente no governo André Vechi

Foto: Prefeitura de Brusque/Divulgação

O chefe de gabinete interino do prefeito André Vechi (PL), Leonardo Zanella, vai assumir o cargo definitivamente. Hoje, ele também responde como secretário de Administração e Gestão Estratégica.

Zanella foi escolhido para chefiar o gabinete após a saída de Aurinho Silveira de Souza, no final do ano passado. Porém, já vinha respondendo interinamente pelo cargo após o afastamento de Aurinho por questões de saúde.

O substituto dele na Secretaria de Administração deve ser anunciado nesta semana. Zanella é administrador público e nome de confiança de André Vechi. Já assessorava o prefeito desde quando era vereador.

Principais cargos ocupados por Zanella na prefeitura